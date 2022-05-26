屯馬綫驚現MMA　兩男車廂大打出手　黑衣男遭大背跨K.O.

多個Facebook群組今日(26日)瘋傳一段打鬥短片，可見2名分別身穿灰衣及黑衣的男子在港鐵列車廂內毆鬥，期間雖有人上前阻止，但無阻雙方激昂的情緒，灰衣漢更使出一招大背跨擊倒對方，2人纏鬥直至有乘客通知車長才停止。片段引起其他網民嘩然及討論，有人更形容現場猶如MMA(綜合格鬥)，並追問事件緣由。

網傳事發於屯馬綫，雙方打鬥期間，1名疑是灰衣漢女友的白衣女子多次上前制止。從片段可見，灰衣漢使出大背跨時，黑衣男頭部落地、雙腳朝天，2人相繼倒地，現場更傳出巨響，附近的乘客見狀均慌忙離開現場。惟兩人隨後繼續互毆，黑衣男出拳捶打，灰衣漢則起腳還手；期間有乘客通報車長，後者回應下站派人到現場了解後，上述2人才暫時停戰。灰衣漢在打鬥時口罩更疑似飛脫至地上，黑衣男最後更大聲爆粗叫對方戴回口罩。

事件引起網民紛紛討論，有人好奇2人大打出手的緣由，「其實佢兩個係唔係識㗎？」、「爭女？」、「其實又因咩事呢？」；另有網民揶揄，「地鐵幾時都係戰場」、「嗰下撻得好型喎。我都想學下」、「撻出愛火花」。