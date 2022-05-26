再多46場所納入強檢 灣仔入境事務大樓及5食肆上榜
2022年05月26日 21:08
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灣仔入境事務大樓12樓1206室納入強檢名單。
再增46個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(26日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該46個地方的人士，須於明日至後日(27日至28日)期間進行病毒檢測。
涉及多宗病例的地點如下：
1.觀塘康寧道45號宜安中心
2.慈雲山慈愛苑愛華閣
3.旺角花園街76A號金國中心
4.石硤尾石硤尾邨美映樓
5.葵涌葵涌邨夏葵樓
6.屯門蝴蝶邨蝶翎樓
7.將軍澳都會駅3座
8.沙田博康邨博華樓
9.牛頭角牛頭角上邨常康樓
10.九龍塘廣播道63號 星輝豪庭A座
11.九龍城侯王道16號 The Avery
12.深水埗美居中心1座
13.大埔新興花園康智閣
14.鴨脷洲海怡半島御翠居
15.鰂魚涌太古城美菊閣
16.鰂魚涌南豐新邨3座
17.柴灣杏花邨49座
18.西營盤第三街163號廣豐臺2座
19.柴灣杏花邨45座
20.尖沙咀漾日居7座
21.牛頭角樂華南邨喜華樓
22.紅磡半島豪庭2座
23.茶果嶺麗港城14座
24.何文田愛民邨敦民樓
25.大角咀中匯街3號中和樓
26.紅磡寶其利街44-56號金華大廈
27.大角咀大同新邨大全樓
28.觀塘安泰邨勇泰樓
29.葵涌新葵芳花園D座
30.青衣美景花園5座
31.大圍名城2期2座
32.青衣青泰苑鴻泰閣
33.粉嶺粉嶺中心E座
34.元朗怡豐花園A座
35.元朗建德街26號益利大廈
36.天水圍嘉湖山莊景湖居3座
37.沙田銀禧花園3座
38.上水彩園邨彩麗樓
39.大埔翠屏花園C座
40.粉嶺欣盛苑欣喜閣
41.榮發燒味茶餐廳 大圍顯徑邨熟食中心1號舖
42.權記雲吞麵 灣仔交加街10號富榮閣地下
43.麥當勞 灣仔新鴻基中心地下G1號鋪
44.寶蓮寺(食堂) 大嶼山寶蓮寺地下廚部及食堂
45.嚐聚坊(員工飯堂) 灣仔香港會議展覽中心新翼2樓
46.灣仔告士打道7號 入境事務大樓12樓1206室
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease