再多46場所納入強檢　灣仔入境事務大樓及5食肆上榜

再增46個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(26日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該46個地方的人士，須於明日至後日(27日至28日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.觀塘康寧道45號宜安中心

2.慈雲山慈愛苑愛華閣

3.旺角花園街76A號金國中心

4.石硤尾石硤尾邨美映樓

5.葵涌葵涌邨夏葵樓

6.屯門蝴蝶邨蝶翎樓

7.將軍澳都會駅3座

8.沙田博康邨博華樓

9.牛頭角牛頭角上邨常康樓

10.九龍塘廣播道63號 星輝豪庭A座

11.九龍城侯王道16號 The Avery

12.深水埗美居中心1座

13.大埔新興花園康智閣

14.鴨脷洲海怡半島御翠居

15.鰂魚涌太古城美菊閣

16.鰂魚涌南豐新邨3座

17.柴灣杏花邨49座

18.西營盤第三街163號廣豐臺2座

19.柴灣杏花邨45座

20.尖沙咀漾日居7座

21.牛頭角樂華南邨喜華樓

22.紅磡半島豪庭2座

23.茶果嶺麗港城14座

24.何文田愛民邨敦民樓

25.大角咀中匯街3號中和樓

26.紅磡寶其利街44-56號金華大廈

27.大角咀大同新邨大全樓

28.觀塘安泰邨勇泰樓

29.葵涌新葵芳花園D座

30.青衣美景花園5座

31.大圍名城2期2座

32.青衣青泰苑鴻泰閣

33.粉嶺粉嶺中心E座

34.元朗怡豐花園A座

35.元朗建德街26號益利大廈

36.天水圍嘉湖山莊景湖居3座

37.沙田銀禧花園3座

38.上水彩園邨彩麗樓

39.大埔翠屏花園C座

40.粉嶺欣盛苑欣喜閣

41.榮發燒味茶餐廳 大圍顯徑邨熟食中心1號舖

42.權記雲吞麵 灣仔交加街10號富榮閣地下

43.麥當勞 灣仔新鴻基中心地下G1號鋪

44.寶蓮寺(食堂) 大嶼山寶蓮寺地下廚部及食堂

45.嚐聚坊(員工飯堂) 灣仔香港會議展覽中心新翼2樓

46.灣仔告士打道7號 入境事務大樓12樓1206室