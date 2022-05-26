港人下月有望訪日　業界未敢樂觀　最快8月辦旅行團

港人「回鄉」有望了，日本政府昨日(25日)宣布，下月10起恢復接待外國旅客，但需旅行團的形式，並有導遊跟團。縱橫遊常務董事袁振寧今日(26日)傍晚表示「等待兩年後終於見到曙光，但不敢過於樂觀」。他指出，近期來往本港至日本的飛機位數目甚少，6月及7月的機位亦不足，「6月的(機)位已經訂不到」，而且日本當局仍未提供入境配額、每團人數、導遊要求限制等資訊，相信旅行團大多只能於暑假舉行。但袁振寧說，疫情前本港佔日本約3,000萬名旅客的7%，估計港人能取約700個入境名額「多過現時去日本的機位」。

袁振寧續指，自日本容許四國的旅遊限制後，便籌備日本旅行團，已經向2間航空公司購入8月至10月足以舉辦30個旅行團的機位，以便預訂日本住宿酒店及本港檢疫酒店，打算推出一站式連檢疫酒店的旅行團，包括14天日本行程連7天檢疫的大阪，昇龍道，四國，和歌山旅行團，每位盛惠約4.5萬港元，亦會推長約「7+7」的團，收費約2萬港元。但袁強調，本港入境的檢疫限制一天未放寬，出外旅遊的人都只會佔小數，「泰國無檢疫限制咗都唔係特別多人去」，期望港府換屆後，能夠縮短酒店檢疫日數。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦則表示，已向日本國駐香港總領事確實，港人毋須打針亦可訪日的安排，但他認為大眾只能「開心一下好了」。他解釋，在職港人難有長假期旅遊後回港檢疫，而旅費又受行程較長、搶機票等情況而變得昂貴，「無理由去兩日返嚟檢疫7日㗎」，估計能負擔悠閒旅遊者寡，較多會為商務往來，惟有等待至8月，學童放暑假，希望家庭客會有所上升，「一家數口便能成團」。崔補充，港府對市民很「貼心」，即使回港檢疫限制未放寬，但最新檢疫酒店已包括多間高級酒店，可作另類度假。