小予恩肝臟情況續惡化　醫生建議返病房　着父母多陪伴

患有先天性膽管閉塞的小予恩早前因肝門靜脈已栓塞，無法進行肝移植手術，並已在換肝名單上剔除，更因心跳及血壓太低，被送入深切治療部(ICU)，情況相當危險。小予恩父母今日(26日)於社交平台Facebook發布最新狀況，指小予恩肝臟情況仍然惡化中，在ICU能做的治療都已經做了，惟處理毒素及凝血功能差，有可能突然腦出血或昏迷不醒而離去，故在醫生建議下，小予恩已返回普通病房，並着其父母趁她仍然清醒時多點陪伴，在剩餘日子讓小予恩開心點。

小予恩父母續指，目前每天可能是最後一天，每天都是額外的恩賜，並稱他們必須小心翼翼地照顧小予恩，只要不嘔吐、身體吸收營養，讓肝臟有時間慢慢修復，她仍然能活下去。而貼文表示，小予恩回到病房的這幾天精神不錯，「跟媽媽一起非常開心，畢竟在ICU 每次只可探訪1小時，心情悶悶不樂。」其父母又指，小予恩現在最大挑戰是吃奶後嘔吐問題，「因胃部有靜脈曲張，經常嘔吐再嘔血，而嘔血就不能進食只能吊鹽水，令心跳和血壓過低，這些都會令肝臟進一步受損」。

一眾網民紛紛於貼文留言，為小予恩加油，亦祝福其一家平安，更讚小予恩「笑得好甜」、「妳好乖，又叻女」，並向上天祈求醫治小予恩，希望她能捱過去。