中學生疫下網上創業　特色商品銷情佳

生在疫下創商機，今年逾千名來自76間學校參加「JA香港青年創業Meetup」，包括中學生組成逾60間「學生公司」在疫情下體驗創業，以社交平台推廣產品，而被選出的冠軍隊伍將代表香港參加11月的亞太區總決賽。這次比賽除了計算銷售額，創作的產品亦要具有特色，包括觀塘瑪利諾書院成立的「NEON」公司，以霓虹為主題配以「潮語」，製造了雨傘、鑰匙扣、布袋等產品，象徵新舊文化交匯，以喚起漸珍貴被遺忘的香港文化。

另外，來自沙田書院的學生公司「iden」成員表示，為了引起大眾關注性別多元化，以性別共融創作了一套遊戲卡及海報。雖然疫情下只能網上售賣，但產品銷情非常理想，數月內便賣出120套遊戲卡及150張海報，銷售額約25,000港元，扣除成本，盈利接近5,500港元。

將軍澳官立中學的學生公司「Vitalify」，為鼓勵大眾多種植物，設計了以森林為主題的手作盆栽，其特點是花盆的內置棉繩，會將水缸的水吸引到泥土，用家毋須每日澆水；產品亦設有LED燈，方便植物吸收光線。學生又指，為了促銷製定了不同策略，如早鳥優惠、社交平台賣廣告及hashtag吸引年青人注意，最終賣出54件產品，扣除成本後，所得盈利會全數捐出。