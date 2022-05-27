民間智慧滅鼠　更勝政府科技

食物環境衞生署近年雖花費大量公帑引入新滅鼠科技，包括「氣壓滅鼠器」、「夜視攝錄機」及「熱能影像攝錄機」，惟種種科技仍未能成功消滅鼠蹤。高科技可能反而不及民間智慧，有網民以水桶、保鮮紙及鼠餌便已做到高效率的低成本捕鼠器。

網上片段顯示，有人在約60厘米高的水桶上，貼上保鮮紙，在保鮮紙上撕開一個洞口，並於桶內及保鮮紙上放置鼠餌，水桶旁架設一塊木板，吸引老鼠沿木板攀上水桶，再透過保鮮紙上的洞鑽入水桶內，由於水桶有一定高度，桶內壁是滑面層，跌下去的老鼠便無法再爬出桶外。片段中，網民展示用此方法在短短10分鐘內已可捕捉到6隻老鼠。

另外，有網民在透明水桶兩側架設木板，並在水桶上方放置鐵絲網及洞口，並將鼠餌放在水桶底，老鼠透過木板爬上水桶頂部，鑽入洞內，掉進到一個以鋁罐組成的滾輪，再跌至水桶底部，掉進桶底的老鼠無法再爬出。

此外，亦有人在水桶掛放上一塊會轉動的圓板，並在板的兩側黏上鼠餌，待老鼠站在板的兩側欲取得鼠餌時，板因重量失衡自行轉動，老鼠就掉進桶內。片段所見，此方法吸引10多隻老鼠自投羅網，成功率頗高。