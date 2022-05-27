新冠猴痘大鼠戊肝　港面臨三疫夾擊

新冠未休，老鼠橫行，可經老鼠傳播的猴痘來勢洶洶。本月中，歐美多國爆出死亡率最高達一成的猴痘病毒，隨時攻入亞太區包括香港，形成另一新疫症威脅。而大埔圍頭村早前爆疫，55歲男子染大鼠戊肝，成為本年首宗個案。猴痘、大鼠戊肝，加上新冠肺炎，本港面臨三疫夾擊。

世界衞生組織最新數據顯示，至少19個國家通報了130宗猴痘個案及逾百宗懷疑個案；本港衞生防護中心亦稱，歐洲的猴痘傳播事件「不尋常」，初步發現該症其中一個傳染途徑疑是男男性接觸，中心發信全港醫生，呼籲前線醫生關注，如看診時發現患者有疑似確診患者，出現特定病徵例如有發燒、淋巴核壯大等症狀需呈報。

猴痘病毒已知的傳播途徑有人類體液外，還有多種野生動物，例如某些靈長類動物、囓齒動物和松鼠等帶有此病毒。若人類被咬傷或抓傷，或直接接觸其體液，都可能會受感染。

另一方面，衞生署衞生防護中心在本月13日表示正調查一宗人類感染大鼠戊型肝炎個案，涉及一名有長期病患的55歲男子。他到威爾斯親王醫院進行治療期間，發現出現肝功能異常，其血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。

人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明，可能的傳播途徑包括進食或飲用被囓齒動物或其排泄物污染的食物或水、接觸被囓齒動物或其排泄物污染的環境或物件，及直接接觸囓齒動物或其排泄物。