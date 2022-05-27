東方日報A1：老鼠橫行　瑪麗淪陷

鼠患問題隨時危及公立醫院！有瑪麗醫院男職員向本報爆料，指該院正院5樓心胸外科女病房後樓梯升降機外，有老鼠日光日白周圍走。據目擊者表示，一推開防煙門，只見一隻體大如貓，且呈深黑色的碩鼠，端坐升降機口，十分駭人。該隻碩鼠被發現後，隨即沿樓梯向下狂奔，沿途引發不少醫護及病患尖叫，場面混亂。議員對事件表示震驚，擔心老鼠在醫院播毒，後果不堪設想。

事件引起到來的市民擔心，本報記者昨午抵達現場，已「鼠去梯空」未有發現老鼠，而正院大樓附近亦無發現捕鼠籠。據了解，正院大樓內未有餐廳，僅得地面樓層有一間咖啡店。

區議員柯創盛直言，於醫院這種對衞生有高要求的場所出現老鼠，事件令人震驚及髮指，小則影響衞生，大則可增加病毒傳播風險。而是次情況僅屬冰山一角，正如申訴專員公署昨亦指斥食物環境衞生署防治鼠患不力，顯示政府部門都普遍輕視鼠患問題，甚至對日益嚴重的鼠患情況視而不見，經常以「有做就可以」的心態，不理成效但求交差的態度應對，幸得本報運用第四權持續監察，才迫使政府跟進問題。醫院內出現鼠蹤，院方及政府部門應以更高標準治理環境，同時可考慮採用高科技手段滅鼠。

議員劉國勳則稱，醫院出現鼠蹤，情況極不理想，在這種對衞生要求較高的地方，更應做好清潔把關；同時由於醫院內存有不同病毒，老鼠或許會成為傳播媒介，導致病人之間交叉感染，甚至會將病毒流入社區，他認為院方有必要正視問題。議員葛珮帆亦擔心，老鼠流竄增加傳染疾病風險，而老鼠本身就極易攜有病毒，甚至有咬人風險，促請院方及部門積極滅鼠。

瑪麗醫院回覆時稱，非常關注有關醫院發現老鼠的報道，已根據報道附有的相片找出有關位置，安排專業滅鼠滅蟲承辦商到醫院重點滅鼠。院方已派員巡查全院不同地方及加強清潔，並通知附近地盤承建商加強巡查及清潔。院方又指一向有定期於院內所有範圍滅鼠及滅蟲，會繼續加強有關工作，亦會加強日常巡查及提醒員工注意環境清潔。

食物環境衞生署表示，醫院管理物業範圍，日常清潔及防治鼠患工作由醫院負責。該署已聯絡醫院負責人及安排聯合視察，並會向負責人提供防治鼠患的意見及技術指導。該署一向關注附近一帶公眾地方的鼠患情況，經常派員到附近一帶公眾地方防鼠及滅鼠，並因應環境放置捕鼠器及有毒鼠餌捕捉或毒殺老鼠，以及透過宣傳教育加強滅鼠工作的成效。該署會繼續留意上述地點一帶公眾地方的情況及採取適當行動，保持環境衞生。

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