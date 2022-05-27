你要知：美白只靠防曬並不夠？ 中醫教路由內白到外

夏天享受陽光與海灘，惟玩樂時防曬同樣要做足！沒有做足防曬措施，不但會令皮膚變黑，更有機會引發不同的皮膚問題。想同陽光玩遊戲同時擁有透亮白哲的肌膚，就由註冊中醫師彭明慧教大家如何從食療到按壓穴位多方面美白。

膚色不均除了先天因素外，大多數是由暗瘡痊愈後留下了凹陷印痕形成陰影、日曬造成肌膚老化、膚色變黑和產生雀斑以及空氣污染等原因造成，「肌膚暗啞和出現色斑，有機會是腎氣虧弱兼有瘀血的一種信號。」彭解釋指，中醫學有「五色診」之論，腎屬黑，「由於腎氣虧損，使皮膚缺少精氣滋潤，黑就浮越於上，故此皮膚暗啞發黑。」而肝主「血」，故此女性當氣血運行失衡積瘀之時往往容易出現色斑。若女性情緒低落起伏、心胸有憋氣疼痛感，致令氣滯血瘀，亦容易形成色斑出現。

彭表示不少中藥材均具有美白效用，白茯苓為佼佼者，不但能淡化色素沉澱，亦能改善膚色晦暗及黃褐斑問題，「使用方式很簡單，只需把兩茶匙茯苓粉，加入適量水拌勻成糊狀，敷面約二十分鐘後用清水洗去，即能感到皮膚光滑細嫩。」此外，彭推介女性飲用「三花美白茶」，其有助疏肝解鬱、袪瘀淡斑，惟孕婦及經量過多女士要慎服。

要真正解決肌膚問題，彭笑指最緊要是「乖」，「保持適量休息及充足睡眠，忌熬夜是最主要的因素。」中醫學以晚上11時至凌晨1時為膽經運行，及凌晨1時至3時為肝經運行，肝膽以負責新陳代謝為主，彭建議最好於11時睡覺，以達致人體最佳狀態。此外，多做帶氧運動、戒掉煙酒、凍飲、辛燥食物，以及避免過度情緒低落和過度思慮，同樣有助提升肌膚的光澤感。