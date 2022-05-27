九龍城重建連接啟德　3地盤涉3.7萬平方米

市區重建步伐勢不可擋，市區重建局今日(27日)宣布啟動重建九龍城區衙前圍道/賈炳達道發展計劃，涉及地盤面積約37,061平方米。發展計劃包括3個地盤，主地盤大概毗連賈炳達道、龍崗道、衙前圍道及侯王道(不包括「御門·前」)；北面地盤將位於賈炳達道公園範圍內；以及東面地盤大概毗連啟德道太子道東、打鼓嶺道休憩花園及打鼓嶺道。

市建局總監(規劃及設計)區俊豪表示，過去亦曾進行小區研究，以將此區成為接通啟德發展區的門戶，同時可保留街舖林立的街道氛圍並改善街道環境。但區坦言有困難，因現時區內仍有約30幢零碎單棟式重建發展樓宇，以及區內停車場不足、違泊問題嚴重。

該地盤的受影響業權涉及約123個街號，估計受影響業權約1,000個，該區現有樓宇平均樓齡為58，估計受影響住戶約1,600個，估計受影響地舖商戶約有140個。而日後擬建的項目發展將會有約4,350個中小型單位，而單位的實用面積約有400呎，屆時更會有約47,000平方米的政府、機構及社區設施；預料亦會有約10,450平方米的地面綠化空間；以及約25,300平方米的非住宅樓面面積。區指收購預算過百億，有一定財務壓力，但仍認為是可承擔財務。至於「御門·前」沒有被納入發展計劃，區認為由於此樓宇仍然「好後生」只有8歲樓齡，不應為配合整個發展而「拆咗佢」，否則不符合可持續發展的目標，強調此樓不是「頂心杉」。