版權修訂條例今日刊憲　商經局冀本港成知識產權貿易中心

《2022年版權(修訂)條例草案》今日(27日)刊憲，商務及經濟發展局表示，法例修訂的過程中繼續與各持份者保持溝通，爭取立法會支持盡快通過《條例草案》，協力推動香港發展成為區域知識產權貿易中心。

《條例草案》主要以《2014年版權(修訂)條例草案》為基礎，涵蓋因應科技發展，為版權擁有人引入科技中立的專有傳播權利；配合新的傳播權利訂定相關侵權行為的刑事法律責任；修訂和擴闊版權豁免的範圍，允許某些在互聯網上常見的活動使用版權作品；便利網上學習及圖書館、檔案室和博物館的運作；以及允許聲音紀錄的媒體轉換等；增訂「安全港」條文，以鼓勵聯線服務提供者與版權擁有人合作打擊網上盜版活動，並為他們的作為提供合理的保護；以及增訂兩項法定因素，供法院在決定是否在涉及侵權的民事案件中判予版權擁有人額外損害賠償時考慮。

政府在去年11月就更新香港版權制度進行了為期三個月的公眾諮詢，大部分回應者均認同香港有迫切需要更新版權制度，亦整體上支持政府的主要立法建議。這些建議亦得到立法會工商事務委員會支持。