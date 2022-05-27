人事小組通過架構重組開位建議　議員質疑新增職位效用

下屆政府將增設3名副司長，13局亦會增至15局。立法會人事編制小組委員會今早(27日)召開會議，審議並在全數委員贊成下，通過新增13個政治委任官員職位和57個公務員職位。會議上，不少議員認為新增職位與現有職位工作性質相似，質疑其實際作用，更有議員指增設副司長後，司長辦公室應該減少人手。

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓直言政府各自為政，沒有共同目標，副司長難以走遍各政策局，又稱「蟻民唔可以吓吓搵副司長」，認為政府需檢視各部門，改變職效指標。他續稱新設副司長後，等同新增人手協助司長，質疑司長辦公室為何又要新增人手，反指「分分鐘應該減人添呀！」會計界議員黃俊碩指，副司長的政治助理職能與司長的政治助理幾乎一樣，都是與議員和其他持份者組織聯繫和游說、提供政治角度等。議員黃國則指出，開位需要物有所值，副局長及政治助理需要明確職責，現時的副局長與局長亦未有具體分工，副局長有時更成為「無兵司令」。

政制及內地事務局局長曾國衞表示，主要官員都有政治助理協助工作，認為副司長亦有相同需要。他又稱將來很多工作如扶貧、青年等涉及跨部門運作，需副司長協助統籌，發揮更大效用。對於副局長及政治助理分工，曾指是支援局長工作，視乎局方需要並由局長分派工作，很難一概而論。