foodpanda外賣員疑遭經理叉頸壓地　行家聯署要求公司道歉

近日網上流傳一段長約23秒的短片，片中可見一名身穿背心、短褲，頭頂掛着白色單車頭盔的疑似外賣員，被體形相對健碩，身穿黑衫的男子以右手叉頸按壓在地，期間外賣員雖被按至動彈不得，但仍不斷高呼「foodpanda打人呀」，而對方亦不斷重複以「仲打唔打」回應。隨着事件發酵，一眾外賣員決定今日(27日)下午4時到Foodpanda位於尖沙咀的辦公室遞交聯署，並要求公司解僱涉事職員及公開道歉；訂立並公布合理的分單準則，如重量及袋數；清楚界定並公布pandamart職員的權限包括分單、暫停更分等，防止濫權以及要求pandamart職員須以友善、尊重的態度對待外賣員。

影片於網上掀起熱議，據了解，事發於上周五(20日)晚上8至9時，涉事地點為深水埗青山道pandamart 門口，一名黑衫男子疑為店舖的經理，與一名foodpanda外賣員發生衝突。起因為外賣員接單後獲悉要運送3箱貨物，有感重量太大，隨即提出「分單」要求，即將貨品分拆予更多外賣員，但遭該經理拒絕。

foodpanda香港公司其後回應傳媒查詢，事發後已主動約談有關送遞員及pandamart員工，以深入了解並跟進事件，並指約談氣氛良好，各方作出了坦誠交流，並希望更好地改善送遞流程及體驗。