中銀深圳分行提呈請　潘蘇通第3度被申請破產

近年屢傳財政狀況困難的高銀金融主席潘蘇通，繼去年底2度被不同債權人申請破產後，昨日（26日）再被另一債權人、中國銀行深圳市分行入稟高院作破產呈請，要求法庭頒令潘蘇通破產。法庭已將其案件排期至8月2日下午處理。

本案呈請人為中國銀行股份有限公司深圳市分行，答辯人則為潘蘇通。不過由於破產呈請書不開放予公眾人士查閱，現時公開的資料並無涉及與案件有關的欠債詳細資料。

潘蘇通於近年屢傳財政狀況困難，他在去年11月被中信銀行入稟提出破產呈請。法庭已經排期於6月7日處理案件，預計需時2天。去年12月，潘亦被財經資訊供應商新華財經有限公司入稟高院申請破產。潘蘇通一方其後以對方濫用程序為由，申請撤銷呈請，高院原訟庭暫委法官梁俊文上月底開庭聽取雙方陳詞後，押後作書面裁決，至今該案仍未有裁決。另外，潘以及高銀金融旗下的金鋑有限公司，上月亦被管理顧問公司Outstanding Management Consultation Limited入稟高院，追討約8.1億港元欠款連利息。

案件編號：HCB 2799/2022