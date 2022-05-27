電話智能卡實名制　18間郵政局提供登記支援服務

政府今日（27日）宣布，下周一（30日）起在18間指定郵政局設立服務櫃位，協助有需要的電話儲值卡個人用戶按《電訊（登記用戶識別卡）規例》（《規例》）完成實名登記。用戶亦可選擇透過所屬電訊商門市、流動應用程式或網頁完成登記。

按《規例》，所有現有電話儲值卡用戶須在2023年2月23日或之前為其電話儲值卡完成實名登記，否則有關電話儲值卡將被停用。實名登記過程簡單、方便和快捷。政府呼籲所有現有電話儲值卡用戶應盡快為其儲值卡完成實名登記，不要留待限期前一刻才匆忙處理。

為進一步支援有需要的個人用戶，政府由下周一起將於18間指定郵政局設立服務櫃位，協助市民為其電話儲值卡進行實名登記，費用全免。有需要的市民可攜同香港身份證、需進行實名登記的電話儲值卡及可接收短訊的手機，親身前往登記。16歲以下的人士進行登記時須與一名年滿18歲的成年人同行，並同時登記該名成年人的資料。各指定郵政局會視乎需要設有每日名額並實施人流管制措施，以減低社交接觸及避免人群聚集。18間指定郵政局包括，中環郵政總局、北角七姊妹郵政局、香港仔郵政局、灣仔郵政局、紅磡機利士路郵政局、觀塘郵政局、長沙灣郵政局、黃大仙郵政局、尖沙咀郵政局、將軍澳郵政局、葵芳郵政局、石湖墟郵政局、沙田中央郵政局、大埔郵政局、荃灣郵政局、屯門中央郵政局、元朗郵政局、東涌郵政局。