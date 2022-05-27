南韓恢復港人入境簽證　免交針卡存款須達2萬　最多停留90天

港人外遊再多一個選擇。南韓法務部早前宣布，6月1日起，將恢復發放外籍旅客的短期訪問簽證(C-3)。一般國家及地區(Level 1)公民，包括港澳地區，可以旅遊、商務活動、探親、療養和會議等目的申請短期訪問簽證，最多停留90天，簽證有效期為3個月，適用於單次入境。

根據南韓駐香港總領事館今日(27日)公布，入境簽證申請人數每日限額為30人。申請者須於南韓駐香港總領事館的網站，以英文或韓文填寫電子表格。成功遞交表格後，需於2星期內，親身到南韓駐香港總領事館遞交其餘所需文件，並支付320港元簽證申請費用，適用於香港特區護照、BNO及澳門特區護照。簽證審核最少需7個工作天。

申請短期個人旅遊簽證(C-3-9)所需文件，包括電子表格列印本；白色背景的近照；護照正本及個人資料頁影印本；香港身份證正本及影印本 ，以及最近3個月，相當於逾2萬港元的存款餘額證明，例如銀行存摺簿正本及副本。