兩書商參加書展被拒　疑與《港區國安法》有關　成去年翻版

今屆書展於7月20至26日舉行，是實施《港區國安法》後第二屆。繼去年有書商因出售記錄元朗721事件等書籍被拒參展後，今年再有書展被拒參展，東網正向貿發局了解原因，仍待回覆。

據了解，今年被拒參展的「有種文化」在2012年成立，參展書展近10年，該書商在今年初申請參展，一直同貿發局有文件往來，並獲通知參與攤位簡介會，不過在本月接獲告知，因突發原因攤位選擇需要延期，其後更終止他們的參展申請，惟無交代原因，該書商往年有兩本書被投訴涉嫌違反《港區國安法》，當時有收到貿發局信件通知，但到去年書展結束，並無收到貿發局任何禁售要求，警告或譴責，認為今次事件是剝削了他們的參展自由。據悉，被拒參展的還有另一書商「蜂鳥出版」。

根據香港書展網頁，《展覽會規則》列明的條文，主要規定不得出售淫褻及不雅、與主題無關，以及與「香港書展」形象不符的物品。參展資格方面的規定，《展覽會規則》就指，主辦機構有唯一及絕對酌情權，決定是否接納參展商的參展申請，毋須給予任何理由。