11人被控圍理大期間暴動　官准33名飛虎隊匿名作供

警方於2019年11月18日包圍理工大學，有示威者發起「圍魏救趙」行動，在不同地區聚集，結果演變成警民衝突，有213人在油麻地被捕。其中有8男3女現被控暴動罪，案件今天（27日）在區域法院開審，法官林偉權頒令批准33名警察證人匿名，及使用特別通道進出法庭。另外由於控辯雙方須就承認事實內容作進一步商討，控方預計將於下星期一（30日）才會宣讀開案陳詞。

11名被告依次為歐陽浩明（25歲、地盤管工）、翟柏龍（28歲、攝影師）、湛沛林（19歲、學生）、陳思進（18歲、髮型師）、陳子宏（21歲、文員）、鄭太君（25歲、無業）、莊正（28歲、音樂教師）、周嘉慧（19歲、學生）、周諾澄（19歲、學生）、簡澧然（24歲、音樂教師）及黎子欣（22歲、酒吧店員）。控罪指，各被告於2019年11月18日在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的一段彌敦道，連同其他人參與暴動。

法官林偉權因應控方早前申請，批准33名控方證人的匿名令，並批准他們在屏風後作供及使特別通道進出法庭。林官，指該33人為警隊特別任務連、俗稱飛虎隊，強調這並非特權，該些警員本身工作須身份保密，匿名令是為了令他們可以繼續在警隊內執行職務，又稱「身份保密，而非神秘事件」，如果辯方有特別理由而必須知道警員真實身份，可以向法庭申請。辯方則表示不反對匿名令。

案件編號：DCCC 461/2021