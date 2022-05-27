瑪麗老鼠橫行　廚房食物或受污染　覆診市民高呼不能接受

自東網昨日(26日)獨家揭發老鼠橫行瑪麗醫院，日光日白於院內周圍走，照片亦影到老鼠被發現後，隨即沿樓梯向下狂奔的景象。有知情人士今日(27日)再向本網爆料，指該條樓梯能直通位於7樓的醫院廚房，由於該處為院內病人提供膳食，擔心有食物會受污染，病人隨時躺着亦中招。為了發揮東方第四權精神，記者今日亦再次到瑪麗醫院一帶視察，惟未知是否醜況被揭，記者發現院內各出入口均有保安嚴密駐守，需要有證明/或電話確認方可進入，東網亦正就事件向院方查詢。

透過本報得知瑪麗鼠況的陳小姐表示，對老鼠橫行的照片感到相當嚇人，直指完全不能接受。她坦言醫院作為一處治病的地方，自己亦經常於上址覆診，其衞生要求正常理應是需較其他地方更高。但如今竟有老鼠出沒，相信會令病人難以安心休養。她又憂心老鼠的出沒，或已間接證實醫院衞生有欠理想，因「老鼠唔會無啦啦出沒」。她寄望院方會正視問題，並對院內環境進行徹底消毒。

另一位懷孕8個月的市民周小姐亦對事件表示相當驚訝，沒有想過平時出沒於後巷的老鼠亦在醫院樓梯出沒。對於樓梯可以通向廚房的消息，她指自己會替院內用膳的病人感憂心，尤其一些身體狀況欠佳的病人。她又認為為慎重起見，院方應該找人視察醫院廚房環境，確保衞生。