工務小組通過元朗大球場重建計劃　 議員關注能否如期完成

逾50年歷史的元朗大球場重建計劃拖延超過10年，立法會工務小組委員會會議今日(27日)召開會議，通過重建元朗大球場計劃，估計所需費用由原本的15.27億元下降至13.65億元。惟會上多名議員關注工程拖延長時間，最終能否如期在4年內完成，以及擔心球場泊車位不足等問題。

議員劉國勳在會上問到是否能夠如期完成工程，又指泊車位只有104個未必足夠。議員狄志遠提到，當年重建旺角大球場用了2年時間，花費約2億元，元朗大球場則用4年花逾13億，要求當局解釋。

另外，議員陸頌雄及謝偉銓關注球場由提出至今10多年，2013年諮詢區議會，2018年已批出前期工程，到現在4年才申撥主體工程撥款，批評地區民康措施進度慢。

民政事務局體育專員楊德強回應指，相信4年左右時間有信心完成整個工程，至於泊車位由60多個增加至100多個，認為可以應付大球場本身需要，檢視過並無空間要再增加泊車位。楊又指，當局已完成招標，得到立法會撥款後今年中能夠開始工程，預計2026年中完成。他又認為旺角球場重建已是10多年前，加上當時球場改動相對少，工程費用及設計不能直接比較。