2歲童氣促聞氣後去世　專家指聞氣時應監測維生指數

2歲男童疑因氣管收縮，在兒科專科診所求醫並接受聞氣治療後，突然失去呼吸及心跳，同日離世。死因裁判法庭今天（27日）就事件繼續研訊，兒科心臟科醫生作供指，醫生當時處方氣管舒張劑予死者是合適的治療，但問題在於診所沒有同時使用監測儀器留意死者的維生指數，例如血含氧量，以致醫生及助護無法即時用客觀指標去判斷死者情況，更指如果早1分鐘做搶救，結果可能不同。

死者陳嘉懿，去世時2歲2個月。他於2016年12月16日在觀塘梁蔭基醫生醫務所接受聞氣治療後，然後於同日死亡。瑪麗醫院兒科心臟科許卓文醫生以專家身份作供指，死者情況本身已很差，他戴上面罩吸入霧化氣管舒張劑後就暈倒，相信並非巧合，可能是被面罩焗住、或藥物刺激死者氣管收窄，成為壓垮他的最後一根稻草。但診所為死者安排使用聞氣機同時，無安排機器監測其血含氧量，也沒有安排人手用聽筒一直監測其心跳和呼吸情況，所以許無法肯定令死者倒下的確實原因。但可以肯定的是，診所應要添置血含氧監測儀器，許更指「老實講，唔係咁貴」。

早前有證供指，診所助護曾在電話中告知死者父親，指「診所無咩人，可以嚟聞氣」，許認為在缺乏醫生診症的基礎下，助護直接叫家長帶小朋友去診所聞氣是不妥當的，「有少少將個波交去畀家長」。另外，梁蔭基醫生早前作供指自己花了1至2秒聽死者心跳，得知他當時每分鐘心跳約為140至160下。許認為聽1至2秒可以分辨到心跳快或慢，但若以此為基礎計算每分鐘心跳數字，準確性未必可靠，並指出醫生通常會聽6或10秒去計算每分鐘心跳數字。

案件編號：CCDI-701/2017