今增250新冠確診 　包括29宗輸入個案　多1名患者離世

第5波新冠肺炎疫情未平。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(27日)新增250宗確診，包括29宗輸入個案，再多1名患者離世，第5波累計9162人病亡。另外，當局再發現4名患者基因排序與太古城麥當勞群組相同；今日再多18宗學校呈報個案，來自16間學校，涉及16名學生及2名教職員，其中德思齊加拿大國際學校同班3名學生確診，染疫班別須停課。

輸入個案方面，有13宗在機場發現，11宗在檢疫酒店發現，有1宗在入住酒店後確診，初步推測是二度感染(復陽)個案，有3宗是抵港第12日確診，當局懷疑都是二度感染個案；餘下一宗是本地貨機機組人趴，涉及一名已打3針的44歲男子，住在西貢，本月21至23日因工作曾前往美國，回港後至昨日(26日)確診，暫列輸入個案。

歐表示，現時本港有Omicron BA.2.12.1群組個案，證明社區有傳播，但香港每日有逾200宗個案，大部分是BA.2.2個案，BA.2.2與BA.2.12.1同屬Omicron，是類近的病毒株，所以現時在社區有不同的傳播鏈BA.2.2，即第5波疫情流行的病毒，及有新分支BA.2.12.1，兩種分支類近。他又指，香港疫情現時處於穩定狀態，每日約250宗確診，早前有逐步向下，要密切留意未來會否再回落，但有可能社交距離放寬，社區出現傳播風險增加，所以現時個案維持一定水平上。