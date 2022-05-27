德思齊加拿大國際學校疑爆疫　累計4宗確診個案

第5波疫情未止，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(27日)共18宗學校呈報有確診個案，涉16間學校，包括16名學生及2名職員，全部均是經快測確診。其中再多一間小學疑爆疫，位於太古城的德思齊加拿大國際學校昨日(26日)有同班3名學生及一名教師確診，累計4宗個案。

歐家榮指，德思齊加拿大國際學校全校有500多名學生及100多名教職員，涉疫班房有23名學生，3名確診學生最早於本月24日發病，同日快測確診，最後上學為本周一(23日)，其他確診的學生及老師昨日最後一天上學，今日快測確診。審慎起見，衞生防護中心中心已要求該班別的學生由下周一(30日)起停課，亦要求他們本周六(28日)及下周日(29日)需繼續做快測，若確診要呈報，學校亦需消毒。

歐又，由於德思齊加拿大國際學校是位於太古，因學校的確診者都是以快測確診，也未知他們有否有去過太古城麥當勞群組BA.2.12.1患者到過的地方，當局會安排其做核酸檢測，看有關病例是否本港流行中的BA.2.2，還是BA.2.12.1。