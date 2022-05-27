政Whats噏：遊覽南蓮園池　蕭偉強悟政治伎倆

具備環保元素嘅園景設計，手法上竟然同政治相通？勞工及福利局前局長蕭偉強嘅社交專頁，日前上載佢同運輸及房屋局前副局長邱誠武、環境諮詢委員會前主席林健枝等人遊覽鑽石山南蓮園池嘅相片。蕭提到，今次行程不但令佢領略到園池設計之巧妙，仲聯想到一啲政治伎倆添。

蕭偉強喺貼文中提到，入園之前大家先沿園池外圍走一趟，繼而入內逆時鐘方向步行，目睹園池如何喺三條架空行車天橋環抱、高樓林立嘅嘈雜環境中，遊人仍可享受園內清幽恬靜嘅氛圍。到底園池嘅設計，點樣將降低噪音污染嘅措施融入園景之內呢？話說林健枝指出秘訣係Absorb、Barrier、Cover-up、Defuse & Easy。蕭跟住就想起呢5個英文名詞所對應嘅中文詞彙，分別係吸納、阻隔、掩蓋、化解、當冇到。過去喺官場打滾嘅蕭若有所悟咁話，呢幾種環保滅聲嘅技巧，政治上都有唔少人慣用。

喺林健枝嘅導賞下，蕭偉強大讚今次遊園簡直係學術性、趣味性同益智性兼備。不過蕭亦形容林留下幾條博士級難題，譬如園內一條仿唐設計嘅渡橋，點解自2006年開幕至今仍然封閉？點解遊人唔可以向池中嘅錦鯉揮手？答案恐怕要負責管理嘅康文署先至知啦，之不過，當局又會唔會利用蕭提及嘅環保滅聲技巧，嚟應付公眾嘅提問呢？