入境處連日全港反黑工行動　共拘捕16人包括5名假難民

入境處本周一起連續4日(23日至26日)，在全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「光影行動」、「曙光行動」及連同警方執行的「冠軍行動」及「權能者行動」。行動中拘捕16人，包括10名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名涉嫌協助及教唆者，據了解，當中5名是持「行街紙」的假難民。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了58個目標地點，包括食肆集中區、餐廳、零售店舖及菜檔，共拘捕6名懷疑非法勞工、2名涉嫌聘用非法勞工的僱主及1名涉嫌協助及教唆者。被捕的懷疑非法勞工為1男5女，當中1男1女是持「行街紙」。據了解，2名持「行街紙」的假難民，分別來自越南及孟加拉，被捕時從事倒垃圾及洗碗工作。

另外，在「冠軍行動」及「權能者行動」中，執法人員於中環及新界北區搜查了87個目標地點，包括工場、車房、按摩店及貨倉等，共拘捕4名懷疑非法勞工及3名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為3男1女，當中3男是持「行街紙」，分別來自孟加拉及菲律賓，被捕時從事搬貨。