財會通過3項目推動智慧監獄　改善在囚人士生活質素

懲教署正推動智慧監獄。立法會財務委員會今日(27日)通過涉款約4億300萬港元的3個項目，分別為搬遷資訊科技系統到新懲教署總部及相關系統優化、懲教署新總部大樓開發中央控制中心系統及地理資訊系統、在19個懲教院所／設施全面推展「在囚人士綜合智能通訊系統」。議員憂慮承辦商因出現國安風險而被制裁，繼而影響項目，並希望政府長遠設立大型的智慧監獄，讓在囚人士得到妥善管理。

議員葛珮帆指出，懲教署部分設施陳舊，促綜合管理平台連接所有監獄平台，以配合管理，並指出科技保安問題十分重要，認為當局要小心處理。她續稱，升級各院所十分困難，建議建設大型的智慧超級監獄。議員林振昇亦指出，計劃前後需要6年時間，長遠而言應合併院所為新大樓。科技創新界議員邱達根則促政府利用科技支持在囚人士更生服務，利用新科技為其作技能培訓。

局方回應指風險評估會做好，敏感資料亦會有特別安排，同時會檢視標書是否涉及被制裁的風險。建設大型智慧監獄方面，局方指香港寸金尺土，如將來政府有土地，會樂意提出建議，但現時方向仍是改善現有設施。對於新科技方面，懲教署官員回應指，家庭及朋友是支援更生的重要因素，會放寬打電話次數，又稱部分新系統是自助形式，可提升在囚人士自我管理能力。

另外，財會亦通過修改特惠分區補償制度，修訂「露天／戶外業務經營者的特惠津貼」 的資格準則，及支付參數和對土地徵用的雜項進行修訂。該項目包括將「特惠分區補償制度」的4個分區級別理順為2個級別，即「適用於發展用途所需的土地 」及「適用於非發展用途所需的土地」；把「露天／戶外業務經營者的特惠津貼」的5000平方米露天場地面積上限取消等。