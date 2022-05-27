重建九龍城區街坊不捨　逾3000呎大宅業主感無奈

市區重建局今日(27日)宣布啟動重建九龍城區衙前圍道/賈炳達道發展計劃，計劃包括3個地盤，其中主地盤毗連賈炳達道、龍崗道、衙前圍道及侯王道，但不包括「御門·前」。有「御門·前」業主坦言若展開重建後附近無生活配套，便會賣出單位；亦有居住發展計劃地盤內的逾3,000呎大單位業主不願重建，因不捨現時居住環境；有地盤範圍內經營逾60年的老店則最不捨深厚的鄰里情，但亦對被納入重建感無可奈何。

居於「一枝獨秀」毋須重建的「御門·前」容先生認為，若展開重建後周圍變成地盤，容易打擾小朋友學習，尤其近年流行網課，若對小朋友造成影響將會賣出該單位，「到時（重建後）係咁打摏、地震，呢啲樓建築材料都差，呢度7年樓都漏水」。以逾千萬港元購入的單位約610呎，雖然未來重建完成或會升值，但他坦言「你會唔會有咁長命去等佢？」故認為賣出單位較好，不過他又指市建局收購步伐較慢，相信多年後才需要面對重建帶來的問題。至於另一居住於地盤範圍內將被重建的業主林太則表明不願重建，現時她居住的單位逾3,000呎，若以盛德街/馬頭涌道發展項目業主的收購價作估算，料市建局或至少賠5,700萬港元。林太稱附近居住環境好，生活配套齊全，街坊感情也好，對老人家來說搬屋也麻煩，但為配合市建局重建也無可奈何。

年屆91歲的海味舖檔主林伯伯，得知重建後感到不捨，「重建就政府計劃，我哋就無得反對，但好唔捨得」因海味舖已經營逾60年，與附近街坊感情深厚，但他認為市區重建是必然發生，會否以後繼續經營或回遷等，或需待有詳細計劃才可決定。至於另一賣潮州食品數十年的老店負責人邱太表示，擔心重建後到其他地方開店、或回遷後租金壓力大增，「好突然，無諗過咁快（重建）」而且在此店已傳承3代，即便重建完成回遷此地，邱太擔憂小店會變成商業化的店舖，將失去許多人情味，感到非常惋惜。