龍城變天街市易地重置　經營34載檔販歡迎　懷念昔日啟德機場

市區重建局今日(27日)宣布啟動九龍城區衙前圍道/賈炳達道發展計劃，而位於主地盤的九龍城街市亦屬重建範圍，未來將會配合政府易地重置到北面地盤的賈炳達道公園內。於街市經營雞檔34年的玲姐及其弟周先生，由街市建成起已由其母親經營雞檔，後來3姊弟接手，雖對重建喜聞樂見，但談起九龍城的變遷亦不免有懷緬之感。

就連「發哥」周潤發也會偶然被野生捕獲於九龍城雞檔買雞，3姊弟共同經營於1988年遷入九龍城街市的雞檔，周先生對昔日的「龍城區」輝煌歷歷在目。回想當年啟德機場在街市旁邊，周先生笑指「好熱鬧㗎當時，送機唔使搭車行過隔籬就係」，雖然隨着機場搬遷，人流如鯽的九龍城區最後慢慢變成舊區，過往熱鬧情景不再，但仍有不少街坊光顧雞檔，甚至連區外客亦有。周坦言即便重建展開後區內街坊不在，仍會有回頭客，對經營環境不太擔心。

「龍城變天」，令周先生最感嘆的便是區內愈建愈高的高樓大廈，他笑言「你睇吓依家啲牙籤樓，以前九龍城抬頭望到個天㗎嘛，現在包圍咗望到都係啲樓」。但面對城市變遷，周先生仍認為此是好事，「不過都正常，配合香港人嘅步伐，地小人多，啲樓當然向上發展啦」。重建街市，他期望會有更好設施配合，未來更可有更多年輕人到來，「重建好嘅，新嘅設施適合你哋(年輕人)來買餸」。