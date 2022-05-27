黎智英欺詐案　辯方指力高為製作動新聞動畫公司提供服務

壹傳媒黎智英與壹傳媒集團行政總監黃偉強，涉嫌違反地契使用價值5.16億港元將軍澳工業邨地段，並隱瞞業主香港科技園公司，令與黎智英相關的公司獲得租金利益，2人被控欺詐罪，案件今天（27日）在區域法院續審。獲免予起訴的前同案被告、壹傳媒營運總裁兼財務總裁周達權續接受黃偉強的資深大律師盤問。辯方指動新聞與壹傳媒報業息息相關，故被黎私有化的壹傳媒動畫公司所提供的動畫製作服務，與壹傳媒集團旗下子公司的業務絕對有關。大律師續指，涉案的力高顧問公司為壹傳媒動畫提供會計服務的功能，就與壹傳媒旗下公司為集團提供服務的功能類似，周回應指「有啲類似」。

辯方早前向周達權問及，黎智英私人名下的壹傳媒動畫公司與壹傳媒集團訂立業務框架協議，前者會替後者及其周刊報業業務的子公司提供動畫服務，而後者則會向前者該公司提供如秘書、行政及人力資源等支援服務。辯方今向周達權出示一些文件，顯示力高顧問有限公司的僱員，不時替壹傳媒動畫處理財務會計事宜，而周當時作為集團財務總裁簽署，替力高聘請的僱員的主要職責，亦是負責該動畫公司的會計事務，「縱然用力高顧問公司身份（聘請），實際上提供支援或後勤服務畀壹傳媒動畫公司」，周回應指「可以咁講」。

本案被告依次是黎智英（74歲）和黃偉強（60歲），2人被控1項欺詐罪，指2人連同周達權及其他人，於2016年1月至2020年5月19日，向香港科技園公司隱瞞在非按訂立租契的情況下，使用在將軍澳工業邨駿盈街8號的處所；而黎再獨自面對多1項欺詐罪，指他連同其他人，於1998年4月1日至2015年12月31日，同樣隱瞞非按訂立的提案計劃書及租契的情況下，使用涉案處所。案件將於下周二（31日）續審。

案件編號：DCCC 349/2021