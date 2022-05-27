認跟女子上樓摸胸推落地　廚師由囚4周加刑至10周

已婚廚師在街上見到短裙女子，一時見色心起，竟跟蹤對方到其寓所樓梯間，掀起她的短裙，並將她推落地捏其胸脯。他早前承認一項非禮罪，被判監禁4星期。律政司不服刑期並提出刑期覆核，今天（27日）在西九龍裁判法院處理。暫委裁判官高麗盈聽取雙方陳詞後，決定行使覆核權，改判監禁10星期，答辯人須即時入獄服畢餘下刑期。

申請人為律政司，答辯人為28歲廚師曾智藝，曾被控於2022年3月26日，在深水埗北河街某唐樓的樓梯間猥褻侵犯女子X。案情指被告與X互不相識，被告在深水埗街頭見到X並被她吸引，於是跟着X進入控罪所述的唐樓。在行到6樓至7樓之間，被告從後掀開X的短裙，再捉住X雙手將她按在地上，並隔着衣服摸她的胸部，然後又試圖掀開她的裙。X遇襲後大叫，被告便立即逃跑。

裁判官指，此類控罪沒有量刑指引，法庭判刑要具阻嚇性，要反映公眾對此類罪行的厭惡性，以及補償受害人和其家人的委屈。法庭有責任保護年輕、容易成為性侵對象的女性，考慮本案整體案情及控辯雙方呈上的案例，決定將量刑起點由原本的6星期上調至15星期，被告認罪獲減刑至監禁10星期。

案件編號：WKCC 873/2022