日本遊最快下月11日出發　沙頭角禁區遊料6.18成行

日韓兩國下月先後開關，容許港人到訪旅遊。有旅行社旋即推出日本7天團，最快於6月11日出發。東瀛遊今日(27日)宣布，已成功向航空公司取得6月11及18日出發往返東京成田機場的機位，並同時已預約日本各縣的酒店，推出東京、長野立山黑部雪壁7天小型旅行團，2人報名便可成行。東瀛遊執行董事禤國全表示，相信現在出遊的人只是少數，因團費較疫情前上漲一倍以上，但解釋東京來回機票索價約6,000至1萬多港元不等，又因應小型旅行團人數要求，成本亦因而大大上升，包括工作人員回港後隔離費用、工資。

另一旅行社則指已積極籌備旅行團。縱橫遊常務董事袁振寧表示，由於日韓開關要求及細節續漸公開，正急於加快籌備日本、南韓的新旅行團，「今日全日都好忙」，今日平均每小時有約20至30個電話查詢，了解行程、簽證及檢疫酒店等安排，有數十組人已留下聯絡電話，打算當日本宣布確實的簽證安排後立即報團，相信已預訂足30團的日本機位能全數使用。袁續指，已向日本國駐香港總領事查詢港人訪日的配額安排，預計日本將設線上系統處理關申請，程序不會太困難，又指航空公司已打算於6月下旬加機，剩下檢疫酒店等困難，「大家都好進取」。

本地遊亦有進展，康泰旅行社亦宣布，獲旅遊業議會甄選，成為6月至8月開放沙頭角禁區本地遊的首批旅行社，並將於下月18日首沙頭角禁區、荔枝窩、流水響的一天遊，行程包括遊覽有「香港小桂林」之稱的流水響水塘及使用平日只限禁區居民使用的沙頭角公眾碼頭，前往新界東北最大客家村落荔枝窩。