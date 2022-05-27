招聘平台指隨疫情回穩　招聘數字反彈回升70%

新冠肺炎有所緩和，有本地招聘平台今日(27日)舉辦招聘博覽，提供逾500份職位空缺，吸引逾200名求職者前來參與。另外，平台數據更發現，在過往第5波的疫情下，僱主在網站投放的職位數目急降45%，跌幅遠超第4波的21%。不過，隨着疫情從3月中旬慢慢回穩，加上政府公布放寬措施，招聘數字便出現反彈，目前數量已經回升70%，並超過第5波之前的水平。

數據更顯示，在第5波疫情肆虐下，不少食肆因經濟困難停業，尤其餐飲業首當其衝，致招聘大幅下降，不過由3月中到5月底，餐飲業職位已回升135%；零售門市更上升62%；保安與物業管理職位亦上升63%，至於美容及健身更上升49%。由於在經歷第5波疫情後，前線行業較多人失業，故申請物流與運輸和餐飲行業的工作人數，目前較1月初分別大增近7成，保安與物業管理和推銷或中介則分別大升約8成。

招聘平台創辦人邱力迅表示，隨着疫情受控，就業市場已再度活躍，僱主及求職者對求職資訊需求大增。至於是次博覽共夥拍20名僱主，為求職者提供超過500份前線工作，並即場進行招聘、一對一諮詢環節、履歷指導、求職技巧等，協助求職者專業地在履歷中表達自己，並為工作面試作更佳準備。