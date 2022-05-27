再多42場所納強檢　灣仔會展新翼嚐聚坊上榜

再增42個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(27日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該42個地方的人士，須於明日至後日(28日至29日)期間進行病毒檢測。

此外，政府明日將於青衣長宏邨重開流動採樣站；而截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。

涉及多宗病例的地點如下：

1.馬鞍山錦泰苑錦盛閣

2.沙田水泉澳邨嶺泉樓

3.屯門翠寧花園2座

4.馬鞍山翠擁華庭8座

5.大埔怡雅苑怡禮閣

6.荃灣灣景花園4座

7.東涌海堤灣畔5座

8.深水埗汝州街66-70號興業大廈

9.天水圍天澤邨澤星樓

10.大圍新翠邨新學樓

11.旺角洗衣街147-149A號榮梅大廈

12.鰂魚涌太古城高安閣

13.青衣長宏邨宏意樓

14.東涌迎東邨迎福樓

15.粉嶺祥華邨祥智樓

16.九龍塘窩打老道94-96號麗豪閣

17.鰂魚涌英皇道993號得利大廈

18.銅鑼灣百德大廈D座

19.西營盤第二街128號海昇大廈2座

20.柴灣小西灣邨瑞滿樓

21.香港仔成都道26號添喜大廈

22.筲箕灣愛蝶灣7座

23.西營盤桂香街1號薈臻

24.牛頭角樂華北邨立華樓

25.油塘油麗邨豐麗樓

26.旺角太子道西101-107號利泰大樓

27.何文田文運道3號德信園

28.長沙灣元州邨元樂樓

29.荔枝角美孚新邨第二期百老匯街44-46號

30.紅磡紅磡邨紅曜樓

31.尖沙咀漆咸道南29-31號溫莎大廈

32.牛池灣坪石邨藍石樓

33.長沙灣海盈邨盈輝樓

34.深水埗南昌邨昌頌樓

35.青衣偉景花園2座

36.葵涌葵涌邨秋葵樓

37.大圍名城2期3座

38.天水圍天愛苑愛濤閣

39.葵涌大窩口邨富國樓

40.沙田濱景花園2座

41.灣仔香港會議展覽中心新翼2樓 嚐聚坊(員工飯堂)

42.西營盤水街2-2C號荔安大廈