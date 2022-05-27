再多42場所納強檢 灣仔會展新翼嚐聚坊上榜
2022年05月27日 21:12
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再增42個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(27日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該42個地方的人士，須於明日至後日(28日至29日)期間進行病毒檢測。
此外，政府明日將於青衣長宏邨重開流動採樣站；而截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。
涉及多宗病例的地點如下：
1.馬鞍山錦泰苑錦盛閣
2.沙田水泉澳邨嶺泉樓
3.屯門翠寧花園2座
4.馬鞍山翠擁華庭8座
5.大埔怡雅苑怡禮閣
6.荃灣灣景花園4座
7.東涌海堤灣畔5座
8.深水埗汝州街66-70號興業大廈
9.天水圍天澤邨澤星樓
10.大圍新翠邨新學樓
11.旺角洗衣街147-149A號榮梅大廈
12.鰂魚涌太古城高安閣
13.青衣長宏邨宏意樓
14.東涌迎東邨迎福樓
15.粉嶺祥華邨祥智樓
16.九龍塘窩打老道94-96號麗豪閣
17.鰂魚涌英皇道993號得利大廈
18.銅鑼灣百德大廈D座
19.西營盤第二街128號海昇大廈2座
20.柴灣小西灣邨瑞滿樓
21.香港仔成都道26號添喜大廈
22.筲箕灣愛蝶灣7座
23.西營盤桂香街1號薈臻
24.牛頭角樂華北邨立華樓
25.油塘油麗邨豐麗樓
26.旺角太子道西101-107號利泰大樓
27.何文田文運道3號德信園
28.長沙灣元州邨元樂樓
29.荔枝角美孚新邨第二期百老匯街44-46號
30.紅磡紅磡邨紅曜樓
31.尖沙咀漆咸道南29-31號溫莎大廈
32.牛池灣坪石邨藍石樓
33.長沙灣海盈邨盈輝樓
34.深水埗南昌邨昌頌樓
35.青衣偉景花園2座
36.葵涌葵涌邨秋葵樓
37.大圍名城2期3座
38.天水圍天愛苑愛濤閣
39.葵涌大窩口邨富國樓
40.沙田濱景花園2座
41.灣仔香港會議展覽中心新翼2樓 嚐聚坊(員工飯堂)
42.西營盤水街2-2C號荔安大廈
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease