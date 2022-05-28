本報早揭YouTube誨淫誨盜　當局袖手

兒童成為性罪行受害人，充斥色情資訊的影片分享網站YouTube堪稱是推手之一。YouTube內有大量涉及色情、暴力、血腥的影片，誨淫誨盜。東方傳媒機構（下稱「東方」）早前揭露問題，已致函多個有關部門包括警務處和電影、報刊及物品管理辦事處檢舉及投訴，部門縱有回覆，惟執法「歎慢板」、「做唔到嘢」。

醜聞不斷的Google旗下影片分享網站YouTube缺乏監管，只要在YouTube輸入「sex」、「三級片」等特定字眼，便會出現大量包含裸露、色情成分的影片，以至儼如「召妓指南」的影片。就連涉及黑社會和暴力的影片同樣欠篩查，例如街頭「開片」大亂鬥的過程，或是本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻誹謗東方的多段影片，部分現時仍可輕易在平台上觀看，相關平台並無將該些影片下架，宣揚暴力之餘更有美化黑社會之嫌，影響兒童心智。

此外，YouTube恃着其伺服器設於海外，更屢被揭網上侵權。東方發現近3年多以來，至少5條影片、相片及一個微博專頁涉及對東方侵權及誹謗，都一直無人執法。東方在4月19日就多個有關問題，向涉事政府部門檢舉及投訴，情況仍未見收斂。東方對所有涉侵權罪行絕不姑息，有關事件已交律師處理，並向海關舉報及投訴，俱已立案調查中。