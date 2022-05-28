東方日報A1：YouTube吹淫風　執法漏洞　性侵兒童首季150宗

社交媒體包括YouTube誨淫誨盜，鼓吹淫風，亦曾被指縱容兒童色情。兒童是應被社會保護的一群，但本港執法頻現漏洞，涉及兒童的性罪行連年上升，今年1月至4月已高達150宗，當中「未經同意下肛交」的個案更創新高。截至4月，警方已接報5宗，幾乎與去年及前年的整年個案相若，其他如「非法性交」及「猥褻侵犯」亦各有60宗或以上。有議員形容上述數字可能只是「冰山一角」，因該類案件的受害人或因怕事、膽怯，甚至害怕勾起慘痛回憶而不作揭露。性罪行忽然飆升，關注人士估計與學生因疫情而提早「放暑假」有關，又認為本港保護兒童的法例不完善、促執法部門更積極主動出擊。

疫情下，各項防疫禁令致港人生活大受影響，家庭衝突案件亦不斷增加，根據社會福利署保護兒童資料系統統計報告，2021年全年有1,367宗兒童遭虐待個案，當中32.8%涉及性虐待。按性別計，有62%受害者是女童，38%受害者是男童；同時有47.3%女童曾遭「性虐待」，9.1%男童同遭「性虐待」，受害者年齡大都介乎12歲至14歲。

本報向警方了解今年兒童性罪行的趨勢，獲悉案件有增無減，今年1月至4月，侵害兒童性罪行的案件、即涉及17歲以下受害人的性罪行，包括強姦、非禮、非法性交等，不論受害人與犯案者的關係，其中「未經同意下肛交」，於本年1月至4月，已錄得5宗個案，去年及前年的整年相關案件只有6宗及8宗。至於同期的其他兒童性罪行，包括「非法性交」，及「猥褻侵犯」，同樣分別錄得69宗及60宗，「強姦」亦有6宗，情況不容忽視。

議員葛珮帆表示，個案數字反映情況令人憂慮，更引述一宗正在法庭審訊的個案，指被兒童視為權威人士的男子涉向10名年約14歲至16歲男童埋手，一宗個案已有這麼多受害者，足見被揭發的案件只是「冰山一角」。被問及今年1月至4月的部分兒童性罪行幾乎是過去一、兩年的全年數字，葛珮帆相信，學生提早「放暑假」或是因素之一。

她坦言，疫情下因無好去處，學童較多留待家中，變相接觸電腦的時間長了，網上社交活動亦隨之增加，惟網絡交友陷阱多，不法之徒往往是看準這點向青少年着手，以特別理由利誘邀約，繼而性侵。要把性犯罪風險減至最低，她認為，家長應向子女灌輸正確的性觀念及價值觀，避免他們誤交損友；同時亦需給予多點關心，主動觀察子女上網習慣，好讓出事前能及時察覺。另外，亦建議警方增加「網上巡邏」，多以「放蛇」形式，捕捉不法之徒。至於兒童遭性虐待一事，關注團體不止一次指出，當局雖已着手推動修訂保護兒童的法例，但立法進度遠遠落後社會需要，疫情又催生不少家庭悲劇，希望政府加快進度。

■記者阮子鏗

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