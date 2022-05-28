灣仔2酒吧涉違防疫規例　2負責人收傳票22客罰款

灣仔分區牌照組、灣仔分區雜項隊、灣仔警區反三合會行動組聯同機動部隊，昨晚(27日)於區內展開代號為「五角」及「松塔」的反罪惡行動，打擊區內暴力罪行及針對區內領有酒牌的場所作出突擊巡查，並提醒食肆持牌人及市民嚴格遵從防疫規例。

行動中，警員於晚上10時許在灣仔盧押道23號一所酒吧內，發現合共12名外籍人士(27至52歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）警員遂向他們發出定額罰款通知書。12名外籍人士，包括1名菲籍男子、6名菲籍女子、4名印尼女子及1名泰籍女子，該場所的一名菲籍(33歲)男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警方將向其發出傳票。

另外，警員亦於今日(28日)凌晨零時許，於駱克道459至461號一所酒吧內，發現有5名男子及5名女子(23至45歲)，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。該場所的25歲男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），警方將向其發出傳票。