研究指市民打針意願與對政府信任度掛鈎　學者倡當局要剛柔並用

理工大學在疫情第4和第5波期間開展研究，隨機抽樣向逾1,200名18至85歲市民進行3個階段的追蹤調查，了解他們對遵從防疫措施、疫苗接種意願及實際疫苗接種率等情況。在首輪訪問，即2020年12月至2021年1月，結果發現，近6成人對於接種疫苗抱有猶豫或抗拒態度，但大部分受訪者都表示願意遵從防疫措施；近9成半受訪者稱會在公眾地方佩戴口罩，超過8成人會使用酒精搓手液。訪問發現，接種疫苗的意願受不同因素影響，如男性、較年長、在職及覺得自己感染風險較高等，接種疫苗的意願都較高。

到去年6月至7日，當時已展開了疫苗接種計劃逾3個月，研究跟進其中約1,000名受訪者，發現已有約25%人已接種第一劑疫苗，當中超過6成人是希望保障個人和家人的健康；過半數人是因為工作需要而打針。至第3階段，即去年年底直到第5波疫情期間，受訪者的接種率已達80%，原因是爆發高峰期，期望以疫苗保護自己。

香港理工大學應用社會科學學系教授甄秋慧今日(28日)在電台節目表示，有關研究顯示接種疫苗的決定受不同因素影響，如身邊認識的人已接種疫苗、對政府及醫療體系的信任及新冠肺炎的親身經歷等，她認為接種疫苗的意願與疫情嚴峻程度及防疫政策均有關，要市民配合防疫政策，包括接種疫苗，需剛柔並濟，她解釋，制定和執行適宜的抗疫政策，例如要滿足個別行業工作崗位的需要，這對接種疫苗是一個誘因。同時要加強宣傳及解說，市民愈是理解接種疫苗的益處及迫切性，愈能減低對接種疫苗的疑慮。