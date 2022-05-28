疑劫走59萬元電子零件　無業漢另涉使用虛假文書　須還押候訊

九龍灣臨樂街南豐商業中心昨晨(27日)發生劫案，跟車工人在升降機內遭2名賊人搶走一批約值59萬港元的電子零件，2名賊人其後乘私家車逃去。警方事後拘捕當時疑為駕駛私家車逃走的31歲涉案男子，該漢今早(28日)被押往觀塘法院提訊。該漢被控一項搶劫罪，暫毋須答辯，裁判官按控方要求把案件押後至7月25日再訊，以等候警方進一步調查，期間被告需還押。

控罪指報稱無業的被告甘尚旻(31歲），於今年5月27日在臨樂街南豐商業中心4樓搶劫趙汝威，並劫去30箱電子零件，價值59萬港元。

據控方透露，被告另涉一宗以假身份證申請銀行服務的案件，被控一項使用虛假文書罪，該案原定於去年8月27日在東區法院答辯，但當時獲保釋的被告沒有到庭，法庭其後發出拘捕令。主任裁判官錢禮今按控方要求將該宗案件押後至下周二(31日)交予東區法院處理。就本案方面，據悉當日有閉路電視拍到案發經過，被告當時與另一男子行劫後駕駛私家車離去，至於該名涉案同黨則仍然在逃，且有部分失物仍未被尋回。辯方曾替被告申請保釋，但最終被裁判官拒絕。

案件編號：KTCC 826/2022