二房東涉捲款走佬　200港漂恐遭收樓　警：已拘捕4名騙財疑犯

有專為俗稱「港漂」的內地學生，提供租房服務的公司看準商機，向單位業主租下住宅後成為「二房東」，甚至之後將單位改為「劏房」再租予「港漂」。惟近日爆出一家公司收取近200名「港漂」近千萬港元租金後失聯，更欠交業主租金，業主紛訴諸法律討回物業，受報警指懷疑有人欺詐金錢。警方回覆指，至今拘捕4人涉嫌干犯「以欺騙手段取得財產」罪，4人已獲准保釋候查，須於下月中旬向警方報到，有關案件仍在調查中。東網記者昨日(27日)仍可進入有關公司的網頁，但今日(28日)已不能進入，該公司標榜曾因服務內地學生而榮獲的獎項，至於其社交媒體專頁仍運作，記者致電顯示的2個電話號碼，1個已終止服務，另一個沒有人接聽。

近年來港入讀大學的內地學生為數不少，該批學生稱為「港漂」，部分人為節省開支會找室友合租單位居住。業主何先生是其中一名受害業主，他表示自2018年起，已將紅磡單位以月租2.8萬港元租予該「二房東」，並簽下2年死約及1年生約，據他了解，單位租予7名學生，每位收月租7,000港元，至2021年仍是生約期間，對方曾拖欠租金，於是改為逐年簽生約，豈料至今年2月，對方突然欠付租金，經聯絡對方負責簽約的人了解後，因公司股東出現爭拗所致，由於仍有租約，最後要經土地審裁處判出收樓令，下個月才可進行收樓程序。他指，現時單位內已無內地學生租客，而據探員透露該案涉及其他業主，仍在調查當中。

至於隨時流離失所的「港漂」亦是受害人之一，有去年來港修讀碩士課程的學生，被涉案公司標榜提供傢俬電器吸引，更會協助安排其他「港漂」合租單位，於是委託對方租賃居所，來港後與4名「港漂」合租大圍一私人屋苑，去年8月入住前已繳付1年租金、2個月按金和管理費，共約9.5萬港元，連同其餘4人，合共支付近50萬港元租金及按金。惟至今年2月起上門清潔服務突然暫停，「二房東」亦失聯，直到5月有業主委託公司上門張貼收樓文件，始知「二房東」欠交租金和水電等費用。他指，據了解不少「港漂」亦已報警求助。