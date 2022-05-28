傑出準教師選舉結果出爐　教育局：會為業界投放更多資源

第9屆「香港傑出準教師選舉」共有116位準教師報名，創歷史新高。參加者分別來自6所大學，包括香港教育大學、香港中文大學、香港大學、香港都會大學、香港樹仁大學，以及香港恒生大學。經過初評甄選了38位參賽者進入決賽。再經過即場試教和問辯，選出30名金、銀、銅獎及8名優異獎得主。

教育局副秘書長陳蕭淑芬女士致詞時表示，教育局將在師資訓練和教師專業發展方面投放更多資源，也會致力推動學校加強價值觀教育、基本法與國安法教育，期望能與相關教育機構加強合作，為香港培育更多優秀人才。香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺亦指出，教育是人才的搖籃，關乎香港的未來發展；優質教育的關鍵不但需要一支高質素的教師隊伍，更需要一個持續而有效的機制，去發掘和培育更多優秀的準教師，讓優秀教師隊伍能夠薪火相傳。

及後，「傑出準教師」金獎得主分享了他們的教育夢想以及對香港教育發展的期朌。李欣穎選擇教師職業源於父親對學生無私奉獻的愛，正是父親的言傳身教讓她深深體會到教師「生命影響生命」的力量，並立志要以父親為榜樣，薪火相傳。另一位得獎者羅思棋則表示高中成績差劣使她逐漸失去對學習的興趣，幸得任教歷史科的班主任不離不棄，鼓勵她「只要願意開始，永遠都不會太遲」，也因此令她立志成為歷史科老師，希望能把恩師的教學熱誠與正能量傳遞給更多的學生。