今增270確診　輸入佔31宗　再多2宗BA.4個案

本港新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，今日(28日)新增270宗確診，包括31宗輸入個案，其中9宗為美國輸入、3宗為新加坡、3宗荷蘭，德國、英國、澳洲及泰國各有2宗個案，至於輸入1宗的國家包括越南、法國、巴基斯坦、意大利及印度。第5波個案累計1,199,227宗。多1名確診患者離世。

本港新增2宗Omicron BA.4變種病毒個案，患者從英國及泰國入境，共錄14宗相關個案，均屬輸入病例；BA.5個案則新增8宗，其中3宗是機場個案，其餘在檢疫酒店或隔離設施驗出確診，本地累計11宗相關個案；另多9宗BA.2.12.1個案，累計72宗輸入個案及8宗本地個案，被列為與輸入相關個案；此外，新增2宗BA.2.12個案，均來自法國。

中環德己立街32號加州大廈Zentral酒吧出現群組爆發，涉及11名人士，曾於上周五至六(21至22日)凌晨到訪，當中包括1名博愛醫院鄧佩瓊紀念中學兼職籃球教練，該校30名學生須檢測，當中6人同中招。歐表示正追查該酒吧涉及的顧客人數。另外，院舍方面，昨日(27日)新增1間殘疾人士院舍報告1名員工個案，最後一日上班為本周三(25日)，翌日發病，該院有24人被列為密切接觸者，送到檢疫中心。