7人獲選傑出學生　有得獎者辦義工組織 立志助弱勢社群

寧欺白鬚公，莫欺少年窮。青苗基金今午(28日)舉行香港傑出學生選舉，有7名學生從385人中脫穎而出，獲得傑出學生殊榮。有學生年紀輕輕便成立義工組織，立志幫助弱勢社群；亦有學生在有藝術沙漠之稱的香港醉心創作，更屢屢於外國獲獎。儘管知道在追求理想過程是艱辛且漫長，但小伙子們仍相信自己，繼續堅持創作只屬於自己的青春故事。

就讀聖保羅男女中學的中五學生李穎希表示，自己喜歡看見別人的笑容，新冠肺炎疫情前亦曾連續3年到柬埔寨做義工，她親手在本地成立的義工組織「SimpyShare」，便是源於有感自己成長過程一直受到很周到的照顧，故希望將快樂分享，尤其一些基層的小朋友。由於她深信知識可以改變命運，因此組織經常定期到一些社區舉辦英文、電腦課堂，讓一些基層孩子參加。李指自己於統籌過程中，亦有好大得着及滿足，記得成立組織之初，自己仍然只是中四女生，組織成員連同自己亦只有3人，但在1年的努力下，成員人數已擴增至30人，對於當日以為「玩玩吓」的慈善機構亦已成為穩定的合作夥伴。問及如何於學業與組織取得平衡，她笑言「相信生命可以影響生命」，即使自己某段時間沒有空，其他成員亦會補位。

另一位得獎者是就讀拔萃男書院的中五生劉見之，他認為香港是一個商業城市，印象中亦從沒有一所專門培訓藝術人才的大學，故明白到在香港投身藝術是絕不容易。對他而言，藝術不止於作為記錄美好景象的工具，更是他表達自己的第二語言，慶幸家人對其興趣十分支持，亦容許自己比同輩花更多時間去接觸有關方面知識，才可以於多個外國賽事中獲獎。但問及對未來的寄望，他卻希望於建築方面發展，笑言好似只有這樣，才較易「又搵到食但又可以融入自己的興趣」。