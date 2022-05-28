警破八鄉村屋爆竊案拘3人蛇　另涉至少6案同類案件

警方在本月中旬接報元朗八鄉一村屋遭人爆竊，損失財物總值超過400萬港元。經深入調查後，警方昨日 (27日) 凌晨採取行動，以涉嫌「爆竊」、「無牌管有槍械」及「非法入境」拘捕3名男子，並檢獲懷疑涉案失物。據悉，被捕人士為內地非法入境者，另外干犯至少6宗爆竊案，警方相信，行動已成功瓦解該個由非法入境者組成的爆竊集團。

本月15日凌晨，八鄉一名村屋男戶主偕妻歸家時，發現屋內窗戶被撬，到處有遭搜掠痕迹，經點算後，相信有大量現金、4隻名錶及名貴首飾被盜，總損失超過400萬港元。元朗警區重案組接手調查，經情報分析和翻查大量閉路電視，成功鎖定疑犯，至昨日(27日)凌晨零時許把握時機，於天水圍流浮山一帶拘捕3名男子(27至42歲)，他們均為內地非法入境者，被捕時身上攜有26隻名錶、25件飾物、8個名貴手袋和銀包，另有2支懷疑胡椒噴劑，當中3隻名錶、1隻戒指和1條頸鏈懷疑與八鄉爆竊案有關。

元朗警區刑事總督察戴玉麟表示，被捕人士到港前未必認識，相信是經人介紹，繼而結夥犯案。警方深入調查後，發現3人至少涉及本港6宗同類案件，該些案件今年2月至4月發生於大埔、九龍及元朗區，失物總值逾118萬港元，今次行動亦成功起回部分贓物。被捕人士現正被扣查，警方正調查他們是否牽涉其他罪行，不排除有更多人被捕。