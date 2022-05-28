多42地方納強檢　半山愛都大廈及中環兩酒吧上榜

再增42個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(28日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該42個地方的人士，須於明日至後日(29日至30日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.東涌迎東邨迎趣樓

2.半山區愛都大廈2座

3.何文田亞皆老街100號皆寧大廈

4.元朗Grand Yoho 1座

5.又一村又一居11座

6.上水上水中心5座

7.柴灣連城道4至12號仁樂大廈B座

8.西灣河筲箕灣道57至87號太安樓

9.葵涌荔景邨日景樓

10.北角英皇道125至133號月明樓

11.荃灣荃灣中心北京樓

12.藍田平田邨平真樓

13.葵涌石籬二邨石佳樓

14.荃灣全．城滙8座

15.土瓜灣九龍城道61號同興花園2座

16.西營盤皇后大道西490號新安大樓

17.葵涌葵涌邨旭葵樓

18.鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓

19.天水圍俊宏軒11座

20.橫頭磡橫頭磡邨宏顯樓

21.薄扶林薄扶林花園1座

22.土瓜灣土瓜灣道78C號定安大廈A座

23.將軍澳尚德邨尚仁樓

24.淺水灣陽明山莊13座

25.沙田水泉澳邨河泉樓

26.油麻地御金‧國峯6座

27.油麻地御金‧國峯7座

28.青衣青怡花園2座

29.大角咀洋松街53至67號及菩提街4號永信大樓

30.馬鞍山恆安邨恆海樓

31.天水圍天恒邨恒富樓

32.馬鞍山星漣海3B座

33.紅磡紅磡邨紅昕樓

34.大圍美田邨美秀樓

35.灣仔軒尼詩道78至84A號偉倫大樓

36.將軍澳日出康城晉海3A座

37.荃灣海之戀愛炫美3B座

38.深井海韻花園1座

39.尖沙咀柯士甸道106至108號耀基大廈

40.牛頭角牛頭角上邨常滿樓

41.Zentral 中環德己立街32號加州大廈4至5樓

42.Iron Fairies & J. Boroski 香港中環荷李活道華懋荷李活中心LG層