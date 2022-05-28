政Whats噏：議員籲反思學習形式　倡愉快學習

香港雖屬已發展地區，然而產業趨向單一化、青年向上流困難，論前景真係有隱憂。議員陳家珮尋日(27日)喺一網台節目中，指出好多家長認為子女嘅成長方向，就係要返學、做功課、考取好成績，繼而選擇就讀一啲賺錢嘅科目，結果由此蘊釀出日後嘅社會狀況。至於同場發表意見嘅屯門區前區議員甘文鋒，就話「玩物喪志」嘅講法已不合時宜，反而畀小朋友喺愉快學習中發掘其創意潛能，更能迎合將來嘅發展趨勢。

向來採取填鴨式教育嘅香港，儘管已有人重視愉快學習，但陳家珮話只有少部份家長贊成，因此功課壓力較低嘅愉快學習，未能形成社會嘅主流。但即使係咁，陳認為對於不同成長階段嘅小朋友而言，遊戲都係一種學習渠道。尤其是幼兒方面，有好多專家都指出0至6歲嘅幼兒，其大腦就好似一塊海綿咁，係處於吸收資訊最多嘅時期，因此外國嘅兒童專家會特別設計一啲有助小朋友腦部發展嘅遊戲，但係呢種做法，喺香港莫講話非常缺乏，甚至乎要搵一塊草地畀小朋友奔跑、踢下波，踩下單車都有啲困難囉。

本身都係家長嘅甘文鋒，話為人父母者都會為下一代鋪路，大多數都係希望子女朝住醫生、律師等職業發展。之但係，下一代將要面對一個事情可以呈多元發展嘅世界。即使堅持一生只專注某項專長嘅匠人精神，仍會贏得大家嘅尊重，然而現今嘅趨向係大部份人一生當中會有好多唔同嘅經歷、階段及嘗試嘅事物，所以唔少人除正職以外，亦具有其他嗜好可以賺取收入，而身懷多種技能嘅Slasher(斜槓族)，年輕一代就非常多。甘話遊戲往往可以令小朋友察覺到自己具潛質嘅發展方向、以及其他專長嘅可能性，因此喺愉快學習方面就不妨畀多啲空間。

甘文鋒又指，聯合國兒童權利公約第31條，就係談及兒童嘅遊戲權利。但喺華人家庭，家長提起遊戲就不期然聯想到玩物喪志，跟住就會話荒廢學業、成績差之類咁一路推落去，然後就得出唔好玩啦嘅結論，至於遊戲對兒童都係一種權利，就恐怕較少港人聽過啦。甘跟住就建議陳日後喺立法會發言，不妨多提遊戲權利呢個概念。