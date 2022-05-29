4小時內2男1女墮樓　2死1傷

新界及將軍澳4小時內，有3男女墮樓！昨晚(28日)10時26分，大埔大元邨商場天台有一名姓趙(30歲)男子懷疑從高處墮下，其母發現報案。救護員到場將腳部受傷仍清醒的事主送院，警員於現場沒有檢獲遺書，案件列有人從高處墮下。

另外，晚上7時40分，上水彩園路旭埔苑有一名男子倒臥於大廈對開。警員接報到場證實事主為一名姓曾(75歲)老翁，他昏迷送院搶救，其後被證實死亡。經初步調查，相信事主從上址走廊墮下，現場沒有發現遺書，死因有待驗屍後確定。

此外，同一時時間，將軍澳翠林邨秀林樓一名男子報案，指發現姓盧(64歲)妻子昏迷倒臥大廈對開。救護員到場證實事主當場死亡。警員調查後相信盧女由上址一單位墮下，現場沒有檢獲遺書，警方就事件展開調查。

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