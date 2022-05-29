國泰表現插水　近300億公帑白倒落海

政府在2020年破天荒拯救國泰，不惜動用土地基金，以貸款和換入優先股向國泰「輸血」273億元，再加上保就業計劃補貼逾7億元後，國泰仍大規模裁員。政府前後「泵水」近300億元，但國泰仍大幅虧蝕，政府欲收回恐凍過水。事實上，國泰去年上半年虧損75.64億元，每股虧損1.221元，不派中期息。

國泰最新公布今年4月份客貨運量數據，當中載客量仍較疫情爆發前大跌逾九成。國泰航空4月份載客40,823人次，按年增加82.2%，相比疫情前2019年4月的水平下跌98.7%。收入乘客千米數按年上升60.7%，但與2019年4月相比則減少98.5%。乘客運載率增加31.5個百分點至55.6%，以可用座位千米數計算的運力按年減少30.2%，與2019年4月相比下跌97.7%。

國泰表現不濟，英國航空評級機構「Skytrax」公布2021年全球航空公司大獎及百大排名，其中卡塔爾航空、新加坡航空及全日空再度蟬聯頭三位。國泰航空只排名第6，較對上一次2019年的排名跌兩位。

在其他細分類別中，國泰航空在亞洲排名第4，在機艙清潔度只得第6，在最佳機上娛樂排名第11，最佳職員方面在亞洲排第4，在最佳機場服務則排第9。另在最佳頭等艙亦只排第12，最佳商務艙排名第9，最佳特選經濟艙排名第17，最佳經濟艙排名第7。