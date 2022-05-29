東方日報A1：國泰航空愈做愈燶　20乘客行李失蹤

醜聞不絕，因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空再發生人禍！本報接獲香港大學經管學院客席助理教授張天秀投訴，在前日國泰航空與澳洲航空聯合的航班上，發生約20名乘客寄艙行李失蹤事件。他花費兩萬多元由澳洲回港，豈料行李卻不知所終，當他向國泰職員查詢為何行李會不見時，卻獲回覆：「唔知道、唔清楚！」他直斥國泰愈做愈燶：「咁大間公司咁樣運作真係好荒謬！」他只能兩手空空入檢疫酒店，更不禁反問：「依家疫情要隔離7日，無行李點隔離啊？」

張天秀向本報反映，前日早上乘坐澳洲航空公司QF437航班從悉尼經墨爾本轉乘國泰CX104航班返港，原定當地時間11時30分起飛，航空公司當日早上臨時臨急改為11時。他雖然提早抵達，航班最後卻延至11時50分才登機，令他大感無奈：「又話要提早，但最後又Delay，又多人排隊，場面混亂！」

然而，張前日到港後，再有始料不及的事情發生。他在機場接受檢測後，突然收到國泰通知，行李不見了。他本以為只是「一個半個乘客」行李不見，認為只是「偶有錯漏，可以諒解」，惟查詢後發現，同航班原來有約20人同樣行李不見了。而國泰職員更無法解釋行李消失原因，亦無法確認行李確實位置，着他昨早再致電查詢，張追問：「預計要等幾耐？」，卻獲回覆「可能要3日至4日」，張一臉無奈，兩手空空入住檢疫酒店。

昨早，張致電國泰查詢，惟電話一直無人接聽。即使一小時後職員回電他，仍然無法確認行李遺留在哪及何時才可抵港，他於酒店檢疫期間，無法使用本來帶備的衣服、藥物等。

他患有濕疹，且眼周邊亦有異位性皮膚炎問題，需要每日一至兩次塗抹藥膏。他本來在行李中已預備好藥膏，豈料「準備咩都無用」，現時只能用清水清潔眼周，「等佢唔好惡化，不過唔知得唔得，好麻煩！」他又稱，工作需要使用的電腦一直放在隨身行李，惟充電器放在消失的行李箱，「如果用到無電，就逼住要用手機工作。」他稱，明日已是隔離第4日，即已過隔離期一半，若仍無法重獲行李，會請家人幫忙購置物資送到酒店。

張坦言對事件感到憤怒，由於悉尼無抵港直航機，乘客無可避免要轉機，「本來已經好攰，落機仲要發現行李失蹤」，無法理解行李為何會消失。而且事件發生後，國泰對事件「一問三不知」，對於需檢疫7日而無行李的人士而言，國泰的處理方法簡直不可思議。他又說，國泰至今亦無提及會對受影響乘客補償，亦無提供任何支援，「自己不斷追問情況，但不斷都係話唔知，真係好不安又好嬲！」，更形容：「用兩萬買機票換來一次恐怖經歷！」

國泰接受查詢時推說，由於悉尼機場的行李輸送系統發生故障，導致乘搭澳洲航空QF437航班由悉尼前往墨爾本的乘客，其寄艙行李並未能如期抵達，亦影響有關乘搭國泰航空CX104航班的中轉客前往香港的行李安排，其行李未能如期運送至香港。現正努力與澳洲航空及機場聯繫，會盡快運送乘客行李回港，並向受影響乘客致歉。

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