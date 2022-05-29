最低工資檢討報告料10月底前交　羅致光稱一年一檢不可行

通脹愈升愈有，但打工仔薪金卻未有寸進。勞工及福利局局長羅致光今日(29日)在網誌表示，「最低工資委員會」正進行新一輪法定最低工資水平的檢討，此時不宜就檢討工作公開表達意見，又希望委員會在有商有量、互諒互讓的氣氛下，就法定最低工資的建議水平達成一致共識，並在今年10月底前提交報告，讓行政長官會同行政會議作出決定。他指出，如果社會滋生一種政治風氣，「企硬」是「道德高地」，「讓步」是「放棄原則」，凡事只看誰的「拳頭」大，誰人大聲誰正確，社會便只會分歧加深甚或撕裂，而多方平台便難以發揮其功能。

對於現時委員會的檢討都是每兩年進行一次，但勞工界一直爭取「一年一檢」，羅說，在法例層面可以「一年一檢」，但按現行的機制，檢討過程中所需要的研究、分析及諮詢等工作，只能在每兩年檢討一次的框架下完成，「一年一檢」並不可行，如要實行，便要大量壓縮研究、分析等過程，又或是要改為以方程式調整法定最低工資水平。

他認為，現時不是討論日後是否「一年一檢」的最佳時候，等待今次委員會完成有關檢討工作及提交報告後，相信社會在適當時候可以重新討論有關問題。2020年法定最低工資水平檢討時，委員會最後建議維持法定最低工資時薪為37.5港元，有關金額是自2019年起實施。