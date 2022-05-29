疫苗通行證第3階段周二起實施　接種中心今早曾現人龍

「疫苗通行證」第3階段後日(31日)起實行，屆時大部分市民進入表列處所前要打齊3針。今日(29日)是實施下階段通行證前的最後一天公眾假期，東網記者分別到疫苗接種中心，以及瀏覽網上打針預約情況。記者今早約8時到旺角界限街體育社區疫苗接種中心，發現拿取即日籌打針的市民寥寥無幾，而本身已預約接種的，則曾現人龍，有接近20人在場外排隊等候打針。

市民李小姐打針後在場外休息，她表示是因為剛剛「夠期」接種由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗，才拿取即日籌打第3針；又補充「疫苗通行證」第3階段將至，也是今早去接種的原因之一。

至於網上的整體預約接種方面，直至下月中旬，疫苗接種中心普遍仍有大量名額，今日亦有名額可供市民接種，只有位於創紀之城5期(17樓)的社區疫苗接種中心，顯示今天的預約已滿。至於醫管局轄下有提供打針服務的選定診所，在周日及公眾假期會關閉，而其餘開放時間，基本上近40間選定診所的預約均爆滿，大部分是已滿額、或僅餘小量名額。而供3至17歲兒童及青少年打針的衞生署學生健康服務中心，同樣只有小量疫苗接種餘額。